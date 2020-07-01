 

«Паша, просыпайся!»: Пелагея показала трогательное видео о дружбе дочки Таисии с гитаристом

01.07.2020, 11:53, Разное

Пелагея показала трогательный ролик, где участвовала ее дочка Таисия. Девочка очень дружит с гитаристом группы «Пелагея» Павлом.
На своей странице в Instagram Пелагея поделилась смешным видео, где дочь Таисия зовет гитариста Пашу обниматься. В публикации артистка написала, что у Паши и Таисии много общего, не только творчество в группе, а и соседство по даче. Также вокалистка добавила, что у них не совпадает только режим. Она спросила у поклонников, часто ли им хочется обнять соседа.

Фанатам ролик очень понравился, они написали много комментариев с комплементами Таисии. Также они надеются, что дядя Паша тоже любит девочку. Длительное время Пелагея не показывала лицо дочки, а когда Таисия стала появляться в блоге матери, подписчики начали спорить, на кого же похожа девочка – на мать или отца Ивана Телегина.



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