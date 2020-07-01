 

За голосованием по Конституции следят более 526 тыс. наблюдателей

01.07.2020, 11:48, Новости дня

За голосованием по поправкам к Конституции наблюдают более 526 тыс. граждан, в том числе представили оппозиционных организаций, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«У нас, по данным Общественной палаты, контролируют сегодня процесс наблюдения, голосования 526 тыс. 584 наблюдателя – представители общественных организаций, почти двух десятков партий, граждане сами по себе, в том числе все наблюдательские организации, скажем, те, которые позиционируют себя оппозицией. Все они работают, и надеюсь, что они будут работать на одно общее дело – обеспечение прав наших избирателей», – приводит слова Памфиловой РАПСИ.

Глава ЦИК также отметила, что все наблюдатели вне зависимости от принадлежности к той или иной организации имеют равные права. «Прошу, чтобы никакой дискриминации, ни в отношении никаких наблюдателей ни в коем случае не было, всем надо дать равные возможности и права для того, чтобы они могли осуществлять свою наблюдательскую деятельность», – отметила она.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Средняя явка по РФ на голосовании по поправкам в Конституцию на 11.00 мск составила 56,28%.

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



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