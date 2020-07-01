Мнение: Как впихнуть королеву в закуток под потолком

01.07.2020, 11:46, Разное

Давайте уж закончим про стены Музея истории искусств в Вене, раз начали. Люнеты Макарта посмотрели, голых теток Климта тоже. Вот 8 оставшихся простенков.

Я даже схему нарисовала (открывается по клику большеразмерная).

Давайте расставим их по хронологии, включая уже просмотренного Густава Климта.

Почему-то у них действие идет против часовой стрелки, и сцены в правой стороне обычно древнее тех, которые слева (а иногда и нет…)

1. Античное греческое и древнеегипетское искусство (Густав Климт)

рассматривали в деталях в прошлый раз

2. Романское и византийское искусство, римская античность (Франц Мич)

В первом простеночке изображен ангел. Он держит знаменитую средневековую кадильницу с человеческим лицом, которая находится сейчас в Германском национальном музее. Позади у него голова-реликварий Карла Великого и другой знаменитый реликварий Marienschrein, в виде храма.

Кадильница, сер. 12 века (музей)

Бюст-реликварий Карла Великого (Karlsbüste), 1350 год

Реликварий Marienschrein (1220-е годы)

Византийский кусок вдохновлен, конечно, Равенной. Обратите внимание, сзади внизу торчит кусочек той же Marienschrein. Что за драгоценная "книга" изображена — не знаю, ставротека?

Девушка напротив символизирует римское искусство. В одной руке у нее лавровая ветвь. В другой — статуэтка богини победы. Причем заметьте, победа эта не греческая Ника, а римская Виктория: у нее, в свою очередь, в руках римский трофей — доспехи побежденного, насаженные на палку.

За плечом у девы торчит ухо Капитолийской волчицы.

Здесь нам видна задняя нога Капитолийской волчицы, высокий квадратный столб, на котором стоит бюст Цезаря.

Затем размещены несколько медальонов: первый сверху — не знаю, потом богиня Рома, знак с надписью о побежденных варварах, голова Медузы. Потом меч (?) с лавровой веткой, и что-то бронзовое, типа жертвенник.

3. Искусство Каролингов и Бургундии (Франц Мич)

Позади суровой барышни, похожей на меня в плохом настроении, написано "Император Карл". Это про Карла Великого, которому посвящен кусок стены. У барышни регалии Карла Великого (приписывались, на самом деле поздние). На ней надета коронационная мантия, а в руках знаменитая корона.

Одна из древнейших сохранившихся до наших дней корон — Священной Римской империи (10-11 век).

(Кстати, интересно, откуда же в ней изумруды?)

Мантия тоже очень древняя, 12-13 век. Арабско-норманнская сицилийская ткань.

Парочка напротив символизирует Бургундию (которая отошла к Св. Рим. имп. через брак) и куртуазную любовь.

Также это намек на последнюю владычицу герцогства Марию Бургундскую и ее мужа императора Максимилиана I. Молодой человек держит в руке гранат — и это каким-то образом обозначает Максимилиана. (А не раннюю смерть его Марии?).

Император Максимилиан в молодости был знойный (фрагмент Rosenkranzfest кисти Дюрера)

А этот простенок геральдический. Сверху — герб имперский, внизу — бургундский и австрийский. Вокруг верхнего — цепь Ордена Золотого руна, который империя унаследовала от Бургундии и сделала самым почетным в мире (на долгие годы). Амур, выглядывающий из-за колонны, подчеркивает, что это все любовь (Максимилиан действительно любил Марию, удивительный казус в августейшей генеалогии).

4. Северная готика и поздние Средние века (Франц Мич)

Сначала идет некая готическая скульптура с изображением Адама и Евы. На дереве у них над головой — щит с изображением черепа. У их ног дьявол с картины какого-нибудь Мемлинга.

Обратите внимание, что в пасти у чудовища — копье. Это его пронзил Святой Михаил (или Георгий? пишут, что Георгий, покровитель немецкого рыцарства) из следующего кадра, из-за колонны.

Святому помогает Смерть (скелет).

Почему святой в шлеме — не понимаю, на эскизе (по ссылке выше) была нормальная человеческая голова. Доспехи, пишут — императора Максимилиана I.

В этом музее много доспехов императора Максимилиана, большой был щеголь.

Такой же золотой не нашла, посмотрите на вот такой.

Девушка напротив — пишут, что святая Урсула. В поднятой руке у нее мощевик-киворий с какой-то стеклянной колбой внутри, в опущенной руке — хрустальный скипетр. Вообще композиционно этот простенок — самый слабый из всех, как мне кажется.

5. Римское и венецианское кватроченто (Густав Климт)

рассматривали в деталях в прошлый раз

6. Старое итальянское искусство (Густав Климт)

рассматривали в деталях в прошлый раз

7. Немецкий Ренессанс (Эрнст Климт)

В первом простенке притаился бюст императора Рудольфа II, списанный с работы Адриана де Фриза (ок. 1603)

Фотография оригинала.

Женская фигура в стиле Кранаха очевидно символизирует вот то немецкоязычное государство и его искусство, которое у них тогда было current. Здесь надо обратить внимание на огромный кубок нюрнбергской работы, который женщина держит в руках. Яблоки лично мне напоминают о кранаховских мадоннах же.

Мужчина в одежде той же эпохи.

8. Итальянский высокий Ренессанс (Эрнст Климт)

На фотографии выше, взятой из Гугл Артс, потерялся самый правый кусок (они решили, что он относится к другому сюжету). Целиком эта сцена выглядит вот так, мальчиком справа.

Мальчик стоит на фоне свадебного сундука-кассоне и большой вазы, расписанной гротесками в стиле Рафаэля, которые в свою очередь подсмотрены в гротах руин Золотого дома Нерона.

У этой вазы, кажется, есть грудь, искусственно присобаченная. И лапы есть! Похожие вазы в Ренессанс делал Орацио Фонтана. На ней — хулиганство, типа обломок римской статуи: ноги загнуты, как у тритона (?), фаллос торчит, если всмотреться.

Ваза с похожей росписью, 1560-70 (описание)



Девушка, пишут, является вариацией "Виоланты" Тициана.

Эта картина, кстати, в этом же музее и хранится.



В пандан мужская фигура: пишут, что это Алессандро Фарнезе, герцог Пармы, в великолепных доспехах, сделанных Лучио Пиччинино.

Эти доспехи сохранились, находятся в данном музее.

В уголке притаился какой-то бронзовый канделябр (?), на котором повис лавровый венок, потому что ренессансная Италия — это родина главных поэтов нового мира (Данте, Петрарки и проч.).

9. Флорентийское чинквиченто и кватроченто (Густав Климт)

рассматривали в деталях в прошлый раз

10. Голландская и фламандская школа (Эрнст Климт)



Фото с фликра

Слева классический женский портрет Голландии 17 века, а-ля зрелый Рембрандт. Обратите внимание — дама держит в руках тюльпан, символ безумия эпохи. В реальных портретах их в руки срезанными не давали, дорого.

Над аркой — золотая кисть, завязка бархатного красного занавеса, традиционного атрибута парадного портрета.

А справа — типичный фламандский Рубенс, какая-нибудь испуганная нимфа, спасающаяся от похотливого сатира.

В самом правом простенке — чудесные младенцы-херувимы, разбрасывающие розы, вполне себе тоже рубенсовские.

11. Испания и Нидерланды (Эрнст Климт)



Фото с фликра

Мальчик слева в испанском костюме с типичным веласкесовским плоским воротником символизирует фигуру Испании (и, видимо, ее владычество над Нидерландами). Он держит в руках ткань (стяг? скатерть?), вышитую "испанским стежком".

Затем идет дама в вандейковском платье его добританского периода. Она символизирует Нидерланды. Обратите внимание на гвоздики — они реальные над аркой и орнаментальные на фоне. Гвоздика, насколько я понимаю, тут символизирует торговлю ею (?).

Мужчина напротив — тоже голландский, с такого типичного "милицейского" портрета. С пояса у него свисают, кажись, те самые подвески-эглеты, о которых у нас расследование было!

Обратите внимание на трактовку гвоздик на фоне уже тут.

Самый правый мальчик — относится к Италии, мы его видели выше.

12. Барокко и рококо (Франц Мач)

Слева девочка стоит на фоне бюста Людовика XIV работы Бернини.

Опирается она на какую-то изогнутую спинки мебели соответствующего стиля. А, нет, это герб, на котором нарисована крепостная башня. Что у нее в руках? Белый ирис, т.е. флер-де-лис, символ Франции?

Эти двое милуются, даже не хочется их разрезать.

Впрочем, колоритного дяденьку со скрипкой можно дать и покрупнее. Не Фридрих ли это?

Если с другой стороны стоит Людовик, то с этой же надо поставить родную Марию-Терезию!

Пишут, что автор скульптуры Georg Rafael Donner, но не нашла подобного бюста в реальности.

Как ангелочки мило с золотыми бантами играют.

***

Забавная штука, получила громадное удовольствие, разглядывая детали и пытаясь их разгадать.

Ежели доведется в этом новом посткарантинном мире попасть в далекую Вену и этот музей, буду по этой лестнице совсем с другим ощущением ходить.