 

Матч “Оренбург” – “Урал” не состоится из-за коронавируса

01.07.2020, 11:40, Новости дня

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение игры 25-го тура чемпионата РФ по футболу между "Оренбургом" и екатеринбургским "Уралом". Об этом заявил пресс-служба Российской премьер-лиги.

В настоящий момент у десяти представителей оренбургского клуба обнаружен коронавирус. Руководство "Оренбурга" не захотело выступать молодежным составом, поэтому команде будет засчитано техническое поражение – 0:3.

Напомним, что ранее оренбургский клуб из-за коронавируса не смог сыграть с "Краснодаром".

Встреча между "Оренбургом" и "Уралом" должна была состояться 1 июля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Прошедшая блокаду врач вылечилась от коронавируса в Петербурге

06.06 / Ученые рассказали, как правильно ломать спагетти

01.06 / В Москве у здания МВД возобновились пикеты в поддержку Ильи Азара. Задержаны 8 человек

23.06 / Дамаск предсказал переход курдов на сторону правительства Сирии

10.06 / Спецпредставитель США по Ирану: дверь для дипломатии открыта 

29.05 / Жизнь и политика в эпоху пандемии: прогнозы и сценарии

17.05 / В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы

29.05 / ФСБ задержала группу торговцев оружием в Петербурге

16.04 / Вузам разрешили отменять госэкзамены

26.06 / Путин поручил увеличить объем строительства жилья на Дальнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска