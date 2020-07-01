 

В Житомире ослабили карантин

01.07.2020, 11:37, Новости дня

Как сообщаетсяна сайте мэрии, 1 июля возобновят работу:

поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись обязательна);
торгово-развлекательные центры (кроме детских зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22.00);
учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий;
учреждения по размещению (гостиницы, хостелы).

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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