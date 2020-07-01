 

Экс-супруга короля Малайзии показала подросшего сына: Маленький счастливый принц

01.07.2020, 11:37, Разное

Бывшая возлюбленная Мухаммада V опубликовала в личном блоге серию кадров с подросшим сыном. В мае ребенку стукнул годик. Девушка показала, как малыш развлекается в бассейне на берегу моря.

Король Малайзии после развода с Оксаной Воеводиной отказался признавать мальчика. Однако многие пользователи “Инстаграм” настаивают на том, что кареглазый карапуз невероятно похож на монарха.

“Маленький счастливый принц”, “Леон один в один наш султан”, “Такой очаровательный малыш. Интересно, как там его отец?”, “Наслаждайся солнышком, малыш!”, “Он очень похож на малайца”, “Как же сынок похож на отца!” – уверены подписчики экс-супруги короля Малайзии.

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Публикация от Voevodina Oksana (@rihanapetra) 29 Июн 2020 в 4:52 PDT

Оксана Воеводина вышла замуж за Мухаммада V в 2018 году. Тогда все думали, что бывшая модель и участница конкурсов красоты вытянула счастливый билет, заполучив в супруги настоящего короля. Однако семейная идиллия длилась недолго. Лишь только девушка родила сына, монарх заявил, что ребенок не его. Однако Мисс Москва все отрицает и уверяет, что маленький Леон – наследный принц.



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