Мнение: США не смогут купить С-400 у Турции

01.07.2020, 11:35, Разное

Практически синхронно поступили комментарии на инициативу американских сенаторов, которые выдвинули законопроект, которые разрешает Пентагону купить С-400 у Турции https://colonelcassad.livejournal.com/5987080.html, чтобы обеспечить прорыв в дипломатических отношения Анкары и Вашингтона.

1. Сначала в России официально уточнили https://www.nakanune.ru/news/2020/07/01/22577554/, что детали контракта подписанного между РФ и Турцией на поставку С-400 не позволяют перепродавать комплексы 3-м странам без согласия России.

2. Ну а затем пресс-секретарь правящей партии Турции отметил, что у Турции нет намерений продавать С-400 США и для такой сделки нет юридических оснований. Точно также Турция не стала бы перепродавать американское оружие 3-м странам.

Таким образом, в желаемой США форме "прорыв в отношениях США и Турции" не состоится, во всяком случае в том виде, в котором это отражено в законопроекте продвигаемом сенаторами от оборонного лобби.

Но сама попытка выглядела весьма примечательно. Разумеется, США не так уж сильно нужны С-400 как таковые, основная цель – ликвидировать нетерпимую ситуацию в американо-турецких отношениях сложившуюся после неудачного военного переворота 2016-го года, который фактически подтолкнул Турцию к России и сделал возможным заключение различных военно-политических сделок, а также открыл для российского оружия дорогу на турецкий рынок, который США еще до недавнего времени считали своим. Фактически, вопрос с С-400 в Турции оказался не только и не столько военно-технологическим, но прежде всего политическим. И это вопрос, в числе прочего, способствовал усугублению кризиса в отношениях между США и Турцией, которая оказалась перед лицом дополнительных американских санкций за покупку "запрещенного" российского оружия.

Попытки же заставить Турцию отказаться от сделки путем угроз, не возымели успеха. После стадии гнева наступила стадия торга, которая продлится до постановки С-400 на боевое дежурство.