 

«Нет тебя 18 лет. Больно»: Ирина Круг почтила память убитого 18 лет назад супруга

01.07.2020, 11:30, Разное

Ирина Круг почтила память покойного супруга Михаила Круга. Короля шансона застрелили в собственном доме 18 лет назад.
На своей странице в Instagram Ирина Круг поделилась коротким видео с фотографией покойного Михаила Круга, которого еще при жизни именовали «королем шансона». Также прикрепила трогательную песню и написала под постом, что очень больно терять близких людей. Она помнит ту страшную ночь, которую пережила, но до сих пор ощущает боль и обиду.

Напомним, что Ирина Круг трудилась официанткой в челябинском клубе «Малахит» в конце 90-х годов. Там же она и познакомилась с Михаилом Кругом, и уже 2001 году они играли свадьбу. Через год родился сын Александр, а через месяц после рождения наследника артиста застрелили в собственном доме в Твери. Преступление раскрыли лишь недавно.

Ирина Круг тяжело перенесла смерть супруга, долгое время не могла смириться с трагедией и лишь в 2006 году опять вышла замуж. Второй раз она стала матерью в 2013 году, родив сына Андрея.



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