 

Регина Тодоренко призналась, что мечтает стать многодетной матерью

01.07.2020, 11:30, Разное

Регина Тодоренко поделилась своими ощущениями, которые вызывает у нее материнство. Ведущая растит сына Майкла и мечтает быть успешной многодетной матерью.
На своей странице в Instagram Регина Тодоренко поделилась фотографией, которую сделала на прогулке с сыном Майклом. В комментарии к посту она пояснила о счастье быть мамой. Также ведущая призналась, что ранее в сумочке всегда держала паспорт, нижнее белье и маску для лица, чтобы быстро отправиться в путешествие. Сейчас она изменилась и теперь предпочитает оставаться дома.

Также телеведущая сообщила, что дети являются лучшей мотивацией и с ними постоянно хочется много достигать, становиться лучшими родителями, профессионалом, стать примером для ребенка. Регина Тодоренко призналась, что теперь отсутствует желание похвастаться собственными достижениями, так как сердце хочет быть с родными и вместе покорять неизведанные места.

Ведущая планирует через многие годы вспоминать с близкими людьми путешествия по Северному полюсу, рыбалку на Амазонке, дожди в Малайзии и прыжки с парашютом над пустыней Намиб. Она мечтает превратить жизнь в сплошное удовольствие.



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