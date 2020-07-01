Эксперты: Практически половина случаев коронавируса может протекать бессимптомно

01.07.2020, 11:30, Разное

Эксперты провели исследование на коронавирус в итальянской коммуне Во. Они выяснили, что много случаев заболевания могут проходить бессимптомно.

Новую информацию о COVID-19 разместили в журнале Nature исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона. Предполагалось, что люди, переносящие коронавирус бессимптомно, и те, у кого картина заболевания смазана, считаются очень важными в распространении инфекции. Эксперты заявляют, что массовое тестирование, изолирование больных людей и карантин прекрасно останавливают вспышку.

Результаты тестирований демонстрируют, что сначала у 2,6% жителей планеты были положительные результаты на COVID-19, а через пару недель лишь 1,2% получили положительный результат. Как оказалось, у 40% людей, имеющих позитивный тест, не было симптомов. Опыты демонстрируют, что необходимо от 8 до 14 дней, чтобы вирус покинул организм. Также специалисты узнали, что не было позитивного теста на коронавирус ни у одного ребенка до 10 лет, несмотря на то, что многие проживали с заболевшими родителями.