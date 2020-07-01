 

Мнение: Чем вы ближе, тем меньше вы видите

01.07.2020, 11:19, Разное

Вне зависимости от того, что скажет ворона лисе, сыр все равно выпадет из ее клюва. Так и с путинскими поправками – всё равно, где именно вы черканете свой крестик. Даже если вам кажется, что ваше мнение крайне важно.

Лисе вообще плевать, что именно ворона каркнет, её интересует только сыр, который выпадет, как только ворона откроет свой клюв. Именно так и работает технология отвлечения на негодный предмет. Или "ложный флаг", как ее называют.

"Дезориентация — основная концепция магии" (фильм "Иллюзия обмана" (Now You See Me)

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Догнать и перегнать Европу

18.05 / Ещё недавно большинство людей были готовы ходить на работу с простудой – опрос

04.06 / Роскошная Ковальчук в купальнике возбудила россиян

24.06 / Ученые: Нахождение без головного убора под солнцем опасно для работы мозга

14.04 / Карантинные будни: Сын Малинина снял оригинальный фильм про своего кота

05.05 / Последняя битва Дурова

30.06 / Ученые зафиксировали на радарах пять подозрительных метеороидов

19.04 / Мнение: Ложь, большая ложь и статистика

15.06 / Мнение: Небольшое хобби древнейших народов

04.06 / Юлия Меньшова радуется открытию салонов красоты в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска