Мнение: Чем вы ближе, тем меньше вы видите

01.07.2020, 11:19, Разное

Вне зависимости от того, что скажет ворона лисе, сыр все равно выпадет из ее клюва. Так и с путинскими поправками – всё равно, где именно вы черканете свой крестик. Даже если вам кажется, что ваше мнение крайне важно.

Лисе вообще плевать, что именно ворона каркнет, её интересует только сыр, который выпадет, как только ворона откроет свой клюв. Именно так и работает технология отвлечения на негодный предмет. Или "ложный флаг", как ее называют.

"Дезориентация — основная концепция магии" (фильм "Иллюзия обмана" (Now You See Me)