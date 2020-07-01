 

Камчатка и Чукотка завершили голосование по Конституции

01.07.2020, 11:16, Новости дня

Участки для голосования по поправкам в Конституцию вечером 1 июля закрылись на Чукотке, где зарегистрированы почти 33,2 тыс. избирателей, и Камчатке (порядка 240 тыс. избирателей).

Избирательные участки завершили работу в 20.00 по местному времени (11.00 мск).

Как сообщили РИА «Новости» в избирательной комиссии Камчатского края, жалоб и заявлений на нарушения, допущенные в ходе голосования, в избирком не поступало. На избирательных участках в регионе работало 924 общественных наблюдателя.

На Камчатке работали 292 избирательных участка, из них 105 – на судах в море и 187 – на суше.

По данным на 18.00 по местному времени (09.00 мск), явка в регионе составила 42,5%, или 102 тыс. 572 человека. Всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тыс. избирателей. В досрочном голосовании приняли участие около 10 тыс. камчатцев, находящихся в труднодоступных и удаленных местностях, в море.

Также в 11.00 мск голосование завершилось на Чукотке. К 18.00 местного времени там проголосовало 22 тыс. 123 человека – это 74,11% избирателей. В шести селах явка составила 100%.

Как сообщил представитель регионального избиркома, нарушений и жалоб в процессе голосования не зафиксировано.

На Чукотке работало 55 избирательных участков, в том числе пять в Анадыре. Всего в регионе зарегистрировано 33 тыс. 194 избирателя, более половины из них проголосовали с 25 по 30 июня. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1,7 тыс. человек.

Ранее в среду в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию принял участие президент Владимир Путин. Глава государства прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Средняя явка по РФ на голосовании по поправкам в Конституцию на 11.00 мск составила 56,28%.

Итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 93%.



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