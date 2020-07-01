Мнение: Сколько денег должно государство давать гражданам

01.07.2020, 11:10, Разное

Александра полагает, что детские выплаты и пенсии должны быть больше, по 30+ тысяч рублей в месяц. Сергей оппонирует — нелепо платить младенцам сумму, которую далеко не все работающие получают на руки. Как полагаете, кто прав? Вот текст комментариев:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/plohie-predchuvstviia-po-povodu-rublia-5ee9cf9d534d843e6b14efe6#comment_393237432

Саша Мосина: Нормальное государство должно обеспечивать своих граждан в зависимости от их возраста и состояния здоровья гарантированным минимумом. При рождении на ребёнка необходимо получать примерно 36 тысяч рублей в месяц с постепенным уменьшением этой суммы до нуля к возрасту в 21 год. Затем государство должно начать получать от человека деньги с постепенным увеличением суммы выплаты к возрасту 33 года, далее стабилизация на уровне ежемесячных налогов в сумме примерно 12 тысяч рублей в месяц до 44 лет, и потом с постепенным уменьшением до нуля к возрасту в 50 лет.

Далее начинаются возрастные выплаты со 100 рублей в месяц с ежемесячным повышением на 100 рублей. То есть к возрасту в 55 лет человек должен получать от государства 6 тысяч рублей в месяц. В 60 лет – 12 тысяч рублей в месяц, в 65 лет – 18 тысяч рублей в месяц, в 70 лет – 24 тысячи в месяц. Далее темп прироста выплат уменьшается до 50 рублей в месяц. К 75 годам пенсия составит – 27 тысяч рублей в месяц, а к 80 годам – 30 тысяч рублей в месяц. В 90 лет – 36 тысяч рублей.

Суммы приведены в масштабе современных цен, при инфляции необходима коррекция.

Sergey Kozlov: Саша, зачем платить младенцам сумму средней зарплаты взрослого человека? На одного младенца будут уходить налоги с троих взрослых работников, в бюджет от них ничего не пойдет вообще, также и один пенсионер будет получать все налоги с двоих взрослых, бюджет будет просто пуст.

Саша Мосина: Сергей, думаю, что у вас нет опыта содержания маленького ребёнка, особенно когда его воспитывает мать-одиночка или после развода с бывшем мужем.

Новорождённый ребёнок требует много времени по уходу за ним. Мать ребёнка не может в первые два-три года жизни младенца ходить на работу. Значит надо содержать вместе с ребёнком и его мать. Поэтому величина выплаты на ребёнка после рождения должна быть достаточно большой. Даже после достижения ребёнком трёх лет не у всех родителей появляется возможность регулярно ходить на работу. Да и работа с маленьким ребёнком в возрасте 3-7 лет не всегда является полноценной. Чаще всего это просто неофициальные подработки при неполном рабочем дне за мизерные деньги.

Кроме этого за детьми младшего школьного возраста (7-10 лет) тоже необходимо следить, встречать их из школы, кормить, заниматься с ними, водить в кружки или спортивные секции. Более-менее самостоятельным ребёнок будет только после 13-14 лет, но это уже переходный возраст и опять за таким ребёнком надо постоянно следить, контролировать и направлять в нужное русло. Поэтому полноценно работать с отсутствием матери дома в течении 10-11 часов возможности нет.

В советское время было иначе, дети сами ходили в школу с первого класса. Я со второго класса сама ездила на трамвае в другой район города для занятий прыжками в воду. С девяти лет одна ездила на метро и загородных электричках для катания на беговых лыжах в лесу. Сейчас такое нельзя допустить.

У меня на содержание дочки и внучки уходило во второй год жизни ребёнка до 40 тысяч рублей в месяц. А если у ребёнка возникнут отклонения в физическом развитии после неправильного лечения в бесплатной детской поликлинике, то возникнет необходимость пользоваться услугами платных врачей, и за два-три месяца можно потратить ещё дополнительные 100 тысяч рублей.