Выиграть суд без ресурсов: Анатолий Фурсов рассказал о российской практике судебных инвестиций

01.07.2020, 10:53, Разное

Стороннее финансирование судебных процессов – весьма распространенная практика для большинства развитых западных стран. Однако в РФ компаний, предоставляющих своим клиентам подобного рода услуги, сегодня почти нет. Именно по этой причине большинству россиян, которые хотели бы отстаивать свои права в судебных инстанциях, но не располагают достаточными финансовыми средствами для этого, чаще всего приходится попросту забыть об этой идее.

Стороннее финансирование судебных процессов – весьма распространенная практика для большинства развитых западных стран. Однако в РФ компаний, предоставляющих своим клиентам подобного рода услуги, сегодня почти нет. Именно по этой причине большинству россиян, которые хотели бы отстаивать свои права в судебных инстанциях, но не располагают достаточными финансовыми средствами для этого, чаще всего приходится попросту забыть об этой идее.

В то же самое время, многие из граждан даже не знают о том, что в РФ практика отложенного судебного финансирования уже действует, а потому у них есть реальная возможность для привлечения так называемых судебных инвестиций. Проще говоря, человек может получить необходимые для обращения в суд деньги от инвесторов, не становясь при этом чьим-то должником. О том, каковы особенности работы этого механизма в России, каким образом они позволяют добиваться результатов, и что делать тем, у кого нет средств на судебные тяжбы для защиты своих интересов, пояснил соучредитель юридического партнерства Galax, специалист в области судебного финансирования Анатолий Фурсов.

В первую очередь, обращает внимание специалист, механизм под названием отложенное судебное финансирование может стать реальным выходом из ситуации для тех людей, которые имеют достаточные основания для обращения в суд с исковым заявлением и полную доказательную базу вместе с готовностью отстаивать свою правоту, однако отсутствует финансовый ресурс, чтобы ввязаться в это затратное дело. Именно для такой категории граждан в свое время и были придуманы судебные инвестиции, которые помогают справиться даже с очень непростыми ситуациями. И если в РФ подобный механизм пока только проходит первые этапы своего становления и является передовым решением, то в ряда стран, таких как Соединенные Штаты, Великобритания и другие, эта практика существует уже десятки лет и является весьма распространенной.

По утверждению Фурсова, на Западе судебное финансирование (Third Party Funding или TPF), было впервые узаконено еще в середине семидесятых годов. Первой страной, где подобный инструмент был легализован, стала Великобритания, а уже в девяностых годах подобное произошло в Австралии с США.

Причем, именно на примере американской юридической системе всему миру позднее было продемонстрировано, что эта модель взаимодействия является не только жизнеспособной, но и весьма перспективой. Только в 2017 году общегодовой объем судебных инвестиций в Соединенных Штатах достиг отметки в 3 млрд долларов. При этом, искать инвесторов потенциальные американские истцы могут сразу на пяти крупных площадках. Да и модели финансирования в этой стране бывают совершенно разными. К примеру, все популярней становится такой инструмент, как краудфандинг, при котором средства на судебный процесс собираются мелкими частями через коллективное инвестирование. Однако оптимальным и самым удобным для клиента вариантом остается тот, при котором все расходы на себя берут юридические компании, ведущие само дело. В этом случае работу можно вести более оперативно, поскольку у адвокатов отсутствует необходимость согласования каждого своего действия в рамках дела с третьей стороной, то есть, инвестором. Впрочем, получить такую услугу даже в Америки не очень просто, ведь юристы тоже умеют считать деньги и предпочитают не подвергать их большому риску в делах, перспективы которых выглядят туманно.

В то же время, отмечает российский юрист, за всю историю существования такого механизма набралось немало ярких примеров того, как гражданам удавалось выигрывать суды за счет стороннего инвестирования. Есть в американской практике и такой громкий случай, как коллективный иск почти 10 тысяч сотрудников нью-йоркской полиции, пожарной и спасательной службы, которые были заняты в ликвидации последствий прогремевшего на всю планету террористического акта 11 сентября 2001 года и пожаловались на то, что городские власти не обеспечили их необходимыми средствами защиты. В результате, для подачи иска против властей крупнейшего города страны пострадавшие сумели привлечь около 35 миллионов долларов инвестиций, а суд позднее принял их сторону и присудил выплатить им компенсацию в размере свыше 712 миллионов. Разумеется, свою выгоду в этом случае извлек и инвестор, получивший определенное вознаграждение.

Говоря о российской действительности, в которой практически отсутствуют прецеденты, при которых суды присуждают столь огромные суммы компенсаций, Анатолий Фурсов подчеркивает, что у россиян все равно есть немало шансов на привлечение стороннего инвестирования для судебных тяжб по перспективным искам. По его словам, сейчас в РФ такой инструмент сложно назвать популярным и распространенным, однако в отдельных случаях он действительно работает и демонстрирует свою успешность. «Настоящие профессионалы предпочитают не ориентироваться на заоблачные суммы. Более того, рынок судебного инвестирования в нашей стране пока находится лишь на этапе своего начального развития. Впрочем, уже сейчас здесь появляются крупные игроки, которые имеют все возможности для обеспечения всех расходов потенциальных истцов на суды. Ведь это довольно затратная история, которая включает в себя госпошлину и судебный сбор, оплату экспертиз, поиск свидетелей и оплату довольно высоких гонораров квалифицированных адвокатов», – добавляет эксперт.

Кроме всего прочего, как подчеркивает Анатолий Фурсов, в РФ на данный момент работает три основные платформы, на которых уже доступен сервис судебного инвестирования. Речь о таких сервисах, как Sudinvest и Platforma, а также Galax, соучредителем которого и является Фурсов. При этом юрист отдельно подчеркивает, что первые два варианта выстраивают свою работу по принципу привлечения сторонних инвесторов, просто публикую соответствующие данные на своих порталах. Как раз эту модель взяли на вооружение многие западные компании, поскольку она не несет в себе никаких рисков для компаний, предоставляющих юридические услуги из-за отсутствия необходимости вкладывать в дело собственные ресурсы. А вот Galax работает по менее распространенной, но при этом наиболее удобной для клиента схеме. В компании решили соединить две основные составляющие успешного решения судебных споров: наличие собственного штата высококвалифицированных юристов, а также свои собственные средства для осуществления прямого финансирования судебных разбирательств.