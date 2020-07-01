Volkswagen официально представил улучшенный Tiguan

01.07.2020, 10:45, Новости дня

Официально представлен обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan, который может похвастаться стильным кузовом и новыми опциями.

Вместе с тем отличия новинки заключаются в форме бамперов, решетки радиатора, головной оптике, а также задних фонарях. По салону особое внимание следует выделить обновленному рулю, виртуальной панели приборов и усовершенствованному мультимедийному центру с крупным экраном. Из технических характеристик известно, что модель имеет 320-сильный мотор.

Автомобиль получит систему полного привода, гибридную силовую установку и ряд других новшеств. Остальные характеристики и особенности модели будут известны позже. В компании пока не называют сроки появления модели на рынке, а также приблизительную стоимость на рынке.