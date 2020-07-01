 

Volkswagen официально представил улучшенный Tiguan

01.07.2020, 10:45, Новости дня

Официально представлен обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan, который может похвастаться стильным кузовом и новыми опциями.

Вместе с тем отличия новинки заключаются в форме бамперов, решетки радиатора, головной оптике, а также задних фонарях. По салону особое внимание следует выделить обновленному рулю, виртуальной панели приборов и усовершенствованному мультимедийному центру с крупным экраном. Из технических характеристик известно, что модель имеет 320-сильный мотор.

Автомобиль получит систему полного привода, гибридную силовую установку и ряд других новшеств. Остальные характеристики и особенности модели будут известны позже. В компании пока не называют сроки появления модели на рынке, а также приблизительную стоимость на рынке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / На Украине ветеран «зиганул» на церемонии награждения

16.06 / Кустурица пообещал приехать на парад Победы в Москву

27.04 / В Бельгии от коронавируса умер бывший узник концлагеря Освенцим

18.06 / Названо число умерших от коронавируса медиков в России

25.05 / В Виннице после ослабления карантина начало расти число заболевших. Ограничения могут снова ужесточить

15.05 / Психолог рассказал как без вреда для психики выходить из самоизоляции

25.05 / Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2 тысячи

10.04 / Четыре дня упражнений в неделю облегчают депрессию и тревожность

01.06 / Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США

14.04 / «Аэрофлот» вновь сократил количество внутренних рейсов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска