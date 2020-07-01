 

“Фильм о настоящих мужчинах” – чемпион Европы по бодибилдингу Зайнилов о “Шугалее-2”

01.07.2020, 10:37, Разное

“Скоро выйдет детективный боевик “Шугалей-2″ с продолжением повествования о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана”, – написал спортсмен. Также он напомнил, что это не просто фильм, а реальная история двух наших соотечественников. “Наших ребят, ученых, социологов, второй год держат в частной ливийской тюрьме без предъявления обвинений”, – поделился Зайнилов с читателями.

Действительно, в сюжет фильма легли события, происходящие с двумя российскими гражданами – сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. В 2019 году ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Триполи по официальному приглашению местных властей для проведения социологического исследования, но вскоре были похищены боевиками и до сих пор удерживаются в их плену. “Это фильм о настоящих мужчинах, рекомендую к просмотру”, – призвал чемпион.

МИД РФ и активисты пытаются добиться освобождения россиян. Съемочная команда “ТрииксМедиа”, которая занималась созданием обеих частей фильма, надеется, что кинокартины также внесут существенный вклад в возвращение Максима и Самера домой.

“Первая часть фильма была очень сильной, с нетерпением жду выхода второй части”, – завершил пост Зайнилов. Напомним, что первая часть кинокартины вышла 1 мая и доступна к открытому просмотру в сети, премьера “Шугалея-2” ожидается уже в сентябре этого года



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Александр Серов из-за кризиса готовится распродавать свой автопарк

14.06 / Мнение: Выставка “Я не могу дышать”

01.05 / В Казани при пожаре в жилом доме погиб мужчина

10.05 / Мнение: Политический вопрос?

28.05 / Как вам такое от Илона Маска?

11.04 / Ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

27.05 / Ученые назвали негормональные средства, помогающие справиться с симптомами менопаузы

29.04 / Бродяги в пандемии и вокруг нее

09.06 / Мнение: Делили два товарища

03.05 / Мнение: О добавлении в друзья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска