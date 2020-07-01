 

Ураган в Бразилии лишил электричества полтора миллиона человек

01.07.2020, 10:30, Новости дня

Во вторник вечером, 30 июня, на бразильский шатат Санта-Катарина обрушился ураган с порывами ветра, скорость которых превышала 30 метров в секунду.

К настоящему времени известно, что жертвами стихии стали, по меньшей мере, три человека, не считая десятков людей, пропавших без вести.

 

Passagem do vendaval por Lages. Vídeo: Katiusse Stefanes. Leia mais em: https://t.co/ZH8tIFcuZT pic.twitter.com/aPmjUyL6at

— Diário Catarinense (@dconline) June 30, 2020

По информации издания Nsctotal.com.br, в муниципалитете Бруски ветром с моста снесло мужчину, во Флорианополисе под разрушенным зданием погиб человек, а в Шапеке 78-летнюю женщину убило упавшее дерево.

 

Почти треть населения населения штата — более полутора миллионов человек — осталась без электричества. Работа спасательных служб затруднена из-за заблокированных поваленными деревьями дорог.



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