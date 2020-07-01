Явка за все время голосования по Конституции превысила 55%

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01.07.2020, 10:30, Новости дня

Высокая явка говорит о том, что голосование в течение нескольких дней – это удобно, заявил председатель ЦИК Элла Памфилова. В среднем к утру 1 июля за шесть дней голосования по поправкам в основной закон явка составила 55,22%.

Вчера в 20.00 по местному времени завершилось электронное голосование. Эксперимент проводился в Москве и Нижегородской области. В этом виде голосования явка составила 93,02%, проголосовали 1,09 миллиона человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ни одна хакерская попытка взлома не повлияла на ход электронного голосования. Мэрия предложила приз в два миллиона рублей хакерам, но так и никто и не смог взломать систему. "Деньги пришлось отдать разработчикам", — сказал Собянин.

Те, кто зарегистрировался на сайте госуслуг, но так и не принял участие в электронном голосовании, могут сегодня отдать свой голос лично на своем избирательном участке.

К настоящему времени в РФ открылись все участки для голосования и работают штатно. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что в столице работают 3608 участков, 1978 участков оснащены КОИБами, явки на надомное голосование, принимаются до 17.00. Работает видеонаблюдение с трансляцией в интернет, на участках все дни голосования присутствуют наблюдатели, сообщил руководитель корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев. Всего в Москве за ходом Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ следят более 21,5 тысячи наблюдателей.

 



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