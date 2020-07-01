 

Смартфон Google Pixel 4a не получит поддержку 5G

01.07.2020, 10:30, Разное

Уже в первой половине июля на рынок выйдет очередной смартфон от компании Google. Pixel 4a при этом не получит поддержку новейшего стандарта связи 5G.
Как сообщают инсайдеры, презентация девайса ожидается на 13 июля, «умный телефон» уже появился в базе данных сразу нескольких регуляторов. Технические характеристики смартфона отвечают самым актуальным трендам рынка, однако работать в мобильных сетях пятой генерации они не смогут.

Также известно, что девайс будет отличаться версией 7.3 Google Camera, также «на борту» Pixel 4a предполагается наличие качественного процессора Snapdragon модификации 730. Высокую производительность и многозадачность смартфона обеспечивают также модули оперативной памяти в 6 или 8 гигабайт.

Экран смартфона, выполненный по технологии OLED Full HD+, равен 5,8 дюйма, для хранения фото, видео, музыки и прочих данных производитель оснастил смартфон чипом в 64 или 128 гигабайт. Батарея в 3080 мАч получит поддержку быстрой зарядки до 18 Вт, есть в телефоне и традиционный разъем для наушников в 3,5 миллиметра. Фото- и видео-съемка ведется с помощью датчика в 12 мегапикселей, фронтальная же камера равна 8 мегапикселям.



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