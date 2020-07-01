 

Власти Бостона решили убрать памятник Линкольну

01.07.2020, 10:30, Новости дня

Администрация Бостона приняла решение убрать из парка в центре города памятник, изображающий 16-го президента США Авраама Линкольна, при котором в стране было отменено рабство.

«Сегодня художественная комиссия Бостона единогласно проголосовала за то, чтобы убрать бронзовые изобразительные элементы Мемориала эмансипации с его местонахождения в Park Square», – говорится в заявлении комиссии, передает РИА «Новости».

Речь идет о памятнике, который изображает в полный рост Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, стоящим возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях.

Дата демонтажа памятника пока неизвестна. Комиссия также выступила за то, чтобы рассмотреть возможность установки мемориала в другом месте, где он будет доступен для людей.

Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это коснулось памятников солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре. А власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.

В то же время президент США Дональд Трамп сообщил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться длительными тюремными сроками. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Обозреватель Figaro – из экономического решения миграция превратилась для Европы в экзистенциальную проблему

06.06 / Жители Дагестана пытались отбить у полицейских застрелившего сына мужчину

25.05 / Правительство временно запретило импорт топлива в Россию

20.04 / France 2 – на карантине природа очистилась, но ту же динамику нужно держать ещё 10 лет

03.05 / Шрёдер – в условиях пандемии антироссийские санкции необходимо отменить

03.06 / Жителя Калининграда обязали снять с дома табличку на немецком

06.05 / Минфин США готовится выпустить 20-летние облигации

08.05 / Белый дом отстаивает решение не публиковать план открытия страны

03.05 / На Украине потребовали отставки главы МИД из-за заявления о трагедии 2 мая

13.04 / Берни Сандерс поддержал кандидатуру Джо Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска