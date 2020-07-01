 

В продажу в России поступил Vivo Y30 с батареей на 5000 мАч и NFC

01.07.2020, 10:30, Разное

На российский рынок поступил новый смартфон от китайского бренда Vivo. Y30 получил модуль NFC, но главной изюминкой устройства станет мощная батарея в 5000 мАч.
Аккумулятор поддерживает 10-ваттную зарядку. Также есть в аппарате Bluetooth 5.0, и FM-тюнер. Дактилоскопический сенсор производитель вынес на заднюю панель смартфона. Кроме того, девайс получил большой LCD-экран в 6,47 дюйма, выполненный по технологии IPS, при этом соотношение его сторон составляет 19,5 к 9.

Сектор основных камер состоит из четырех объективов в 13, 8, 2 и 2 мегапикселя. Сенсор фронтальной камеры равен 8 мегапикселям и врезан в дисплей. За производительность и мощность отвечает процессор Helio P35 от MediaTek, который дополняется 4-гигабайтным чипом оперативной памяти.

Контент пользователь смартфона сможет хранить на флэш-модуле в 64 гигабайта. Дизайн Vivo Y30 представлен в сияющем синем и изумрудно-черном цветах. Толщина смартфона составляет 9,1 мм, ширина и длина – 162,04×74,46 мм, а вес – 197 граммов. Ценник в магазинах РФ в среднем равен порядка 17 тысячам рублей, при этом в ряде торговых сетей аппарат можно купить за 15 тысяч.



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