“Нафтогаз” перечислил в госбюджет Украины 40 млрд грн

01.07.2020, 10:25, Новости дня

Об этом в Facebook сообщил председатель правления “Нафтогазу” Андрей Коболев.

“Таким образом, в дополнение к первому платежу в сумме 8,5 млрд грн, который был выплачен авансом в 2019 году, общая сумма дивидендов группы “Нафтогаз” за 2019 год составила 48,13 млрд грн. Это рекорд”, – написал он.

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