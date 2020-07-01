 

Украина и Молдова обсудили противодействие влиянию России

01.07.2020, 10:25, Новости дня

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Резников и Лесник также обсудили вопросы соблюдения прав человека и поддержания связей с населением, проживающим на оккупированных Россией территориях Украины, Грузии и Молдовы.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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