Финансирование талибов Россией подтверждается банковскими переводами от ГРУ – СМИ

01.07.2020, 10:25, Новости дня

У США есть данные о банковских переводах со счета, который контролирует Главное разведывательное управление России, на счет, связанный с исламистским движением “Талибан”, сообщила 30 июня газета The New York Times со ссылкой на три связанных с разведкой источника.

По данным издания, американская сторона считает это доказательством, что Россия предлагала талибам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

Афганская сторона передала американцам данные допросов нескольких афганских бизнесменов, которых арестовали за последние полгода, выяснила NYT. Считается, что они были посредниками между ГРУ и талибами.

По информации журналистов, американские следователи сейчас сосредоточены на изучении как минимум двух смертельных нападений на американских солдат в Афганистане. Известно, что одно произошло в апреле 2019 года: тогда во время взрыва возле авиабазы Баграм погибло трое американских военнослужащих.

Два собеседника также рассказали изданию, что президент США Дональд Трамп сказал неправду, будто разведка не информировала его о предполагаемом сговоре. По их данным, эта информация еще в феврале была включена в аналитические материалы, которые ежедневно готовят президенту.

NYT отметило, что между разными спецслужбами США остаются разногласия по поводу информации о сговоре. По данным The Wall Street Journal, Агентство национальной безопасности “решительно не согласно” с оценкой других спецслужб, что Россия платила талибам за убийство американских солдат.

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение “Талибан” к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стало несколько человек.

Россия и “Талибан” отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это “чушь собачья”.

Американский президент заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и движение “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников. Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана. В течение следующих четырех с половиной месяцев количество американских военных в Афганистане должно уменьшиться с 13 тыс. до 8,6 тыс.