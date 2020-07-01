 

“Кожа да кости”: Асмус ужаснула внешним видом после заявления о разводе с Харламовым

01.07.2020, 10:23, Разное

В начале прошлой недели Кристина Асмус заявила, что рассталась со своим возлюбленным Гариком Харламовым, и теперь намерена расторгнуть с ним брак. Эта новость стала потрясением для общественности, ведь многие их считали красивой парой. Что стало причиной развода, супруги не стали рассказывать.

Накануне Кристина вновь напомнила поклонникам, что совсем скоро она станет “разведенкой”, поэтому необходимо приводить себя в форму. Актриса опубликовала фото с пробежки в своем инстаграм-аккаунте. На снимке Асмус демонстрирует худые ноги.

На них и обратили внимание пользователи Сети. Многие выразили недоумение и задались вопросом, зачем Кристине худеть. “Тут в столовку надо, а не побегать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред)”, “Куда еще? Итак дохлая…”, “Ваши бы формы, да мне!”, “Кожа да кости! Ты хоть кушай побольше!”, – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Июн 2020 в 6:39 PDT

Напомним, недавно стало известно, что Кристина Асмус вновь появится голой в фильме. Актриса дала свое согласие на откровенную сцену в киноленте “Китобой”. Режиссеру Алексею Учителю пришлось долго уговаривать супругу Гарика Харламова.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Представлены смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro за 800-1000$

20.06 / Если Дракула неизбежен — бить надо первым

19.04 / Знакомьтесь – Гранд-дама сатанистов Голливуда… Мерил Стрип

12.04 / Вашингтон угрожает Эр-Рияду последствиями, если добыча нефти не снизится

14.05 / Доказана эффективность эссенциальных фосфолипидов в терапии неалкогольной жировой болезни печени

12.04 / Вирусолог: «В начале лета распространение COVID-19 утихнет и повторится в октябре»

21.04 / Мнение: Адок в Перу: как россиянку возвращали домой во время карантина

05.05 / Кокосовое масло опасно для сердца и сосудов

11.03 / Мнение: Порча детей

26.05 / Известный врач описал сценарий второй волны коронавируса в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска