 

Россияне рассказали о впечатлениях от парада Победы 24 июня

01.07.2020, 10:16, Новости дня

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня смотрели 61% россиян, больше всего им понравились военная техника и проход войск, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«Каждый второй житель России смотрел парад Победы – 61%. Из них 59% посмотрели парад по телевизору, а 2% – лично присутствовали. Треть россиян заявили, что не смотрели парад (39%)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Социологи также отметили, что у 36% россиян парад Победы вызвал воодушевление, у 13% –надежду, у 11% – симпатию. В то же время 12% заявили о безразличии к параду 24 июня.

В первую пятерку самых популярных ответов на вопрос о том, что понравилось зрителям парада, вошли: военная техника (29%), проход войск (15%), организация (10%), ветераны и авиация (по 9% соответственно). Также 11% житель России понравилось все. В то же время люди в возрасте от 18 до 24 лет, чаще отвечала, что понравилась авиационная часть парада Победы.

«Самые частые ответы о том, что не понравилось: было мало иностранных гостей (5%) и подобные мероприятия в разгар эпидемии – это опасно (3%). Большинство ответили, что нет ничего, что им не понравилось (66%)», – добавили во ВЦИОМ.

Опрос проведен 28 июня посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что трансляцию военного парада на Красной площади посмотрели почти 17 млн жителей крупных городов России.

24 июня на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью с участием 75 летательных аппаратов.



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