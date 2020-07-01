Певица Sia стала бабушкой – через год после усыновления двоих детей

01.07.2020, 10:15, Разное

Несколько часов назад исполнительница хитов Chandelier и Cheap Thrills – Sia – сообщила в эфире подкаста Apple Music неожиданную и радостную информацию: она уже не просто мать двоих подростков (которых певица усыновила в прошлом году), но еще и бабушка:

Мой младший сын только что стал сам отцом двоих детей. Я чертова бабушка!

Судя по всему, певица поначалу была поражена таким раскладом, но быстро справилась с шоком и теперь радуется прибавлению в семействе. А также пытается уговорить своих детей не звать ее “Нана” (производное от английского слова grandma), вместо этого предлагая им называть ее “Милочка” – именно так зовут внуки другую известную маму, Крис Дженнер. Кстати, на этом новости в семействе Sia не закончились:

Мой другой сын не так давно рассказал мне, что является геем. Сейчас он в самом расцвете юности, он свет моей жизни… Я так люблю его!

Певица Sia

Отметим, в начале этого года 44-летняя певица по имени Сия Кейт Изобелль Фуллер – или же просто Sia – дала откровенное интервью, в котором призналась, что не так давно стала приемной матерью. Точного возраста и личности своего ребенка она поначалу не назвала, но в американских СМИ многие предположили, что речь идет о подростке-сироте Дэсани, про которого даже был снят документальный фильм американского канала HBO Foster. Ранее артистка писала в личном блоге о своем намерении усыновить его, и многие восприняли это как призыв к реальным действиям. Так это или нет, Sia не рассказала, но в мае уточнила во время записи другого подкаста, что усыновила в прошлом году не одного, а сразу двух подростков:

Да, я усыновила в прошлом году двух мальчиков, им обоим было по 18, а сейчас им 19 лет. Они как раз должны были вскоре покинуть приюты. И я очень люблю их.

Мальчик по имени Дэсани, к судьбе которого Sia до этого проявляла горячий интерес, вполне подходит под это описание. На момент съемок фильма Foster ему было 16 лет. Первое же большое потрясение в его жизни случилось еще в 4 года: когда на его глазах отец убил его мать. После этого Дэсани взяла под опеку родственница, но и она оказалась жестока по отношению к мальчику. После этого он жил в специальном доме для несовершеннолетних сирот, где ему также приходилось довольно несладко. Узнав о судьбе этого подростка, Sia написала в Twitter публикацию о том, что хотела бы стать его матерью – и, по-видимому, воплотила свою мечту в жизнь. Впрочем, как Sia заявила во время записи этого подкаста, ее путь к усыновлению и общение с американской системой присмотра за сиротами были непростыми. По словам певицы, “эта система подвела этих мальчиков” и у одного из них развилась травма как раз из-за взаимодействиями с этой институцией.

Дэсани

Ранее на интервью в шоу Good Morning America певица, впрочем, заявила, что ничуть не жалеет о принятом решении:

Это настоящее благословение. Знаете, они спасли меня. Я сейчас в настоящем раю! Оба мальчика многое пережили. А я могла помочь им. У меня есть ресурсы, чтобы дать им ту помощь, которая необходима, чтобы мальчики могли справиться с психологическими травмами, которые получили в детстве. Нам потребовался год, чтобы настроить нашу жизнь, но результат стоит каждого приложенного усилия. У нас были и взлеты и падения. Но никто из нас никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. И это факт.

Напомним, 44-летняя Sia ранее не раз заявляла о своем намерении стать матерью – правда, никогда не уточняла, собиралась ли она сама родить ребенка или изначально рассматривала лишь возможность опеки. О том, как относится к этому решению ее возлюбленный, диджей Diplo, она также не говорит. Оба музыканта сблизились на рабочей почве – Sia и Diplo вместе поют в коллективе LSD и стараются разграничивать личные и профессиональные отношения. Ранее же певица была замужем за другим музыкантом, Эриком Лэнгом. Они развелись в 2016 году после двух лет брака.

Диджей Diplo

Sia и Эрик Лэнг