Ушел из жизни актер “Жестокого романса” и “Большой перемены” Виктор Проскурин

01.07.2020, 10:15, Разное

Грустную новость первой сообщила на своей странице в Facebook супруга актера Ирина Хонда:

Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой… Пусть земля тебе будет пухом… Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все. Твоя Хонда.

Причину смерти родные актера, а также информационные агентства пока не сообщают.

Виктор Проскурин стал широко известен советским зрителям по своим ролям в сериале “Большая перемена” и фильме “Жестокий романс”: в первом проекте он сыграл Гену Ляпишева, во втором – купца Вожеватова. Актер также играл в картинах “Выйти замуж за капитана”, “Офицеры”, “Пиковая дама”, “Военно-полевой роман”, “Приключения Шерлока Холмса”, “Летняя поездка к морю” и многих других. Последним фильмом с его участием стала картина Алексея Мурадова “Триптих”, которая должна была выйти в 2020 году.

Наталья Андрейченко и Виктор Проскурин в фильме “Военно-полевой роман” (1983)

Окончивший в 1973 году театральное училище имени Б. Щукина, Виктор Проскурин также был широко известен как театральный актер. По предложению самого Марка Захарова он вошел в труппу Московского театра Ленинского комсомола (ныне “Ленком”). Там он сыграл Палача в “Тиле Уленшпигеле”, Сергея Луконина в постановке “Парень из нашего города” и принял участие во многих других спектаклях. В “Ленкоме” актер проработал до 90-х годов, а после также появлялся в постановках Театра имени М. Н. Ермоловой.

Актер был женат пять раз, от первого брака – с Ольгой Гаврилюк – у него осталась дочь, которая также выбрала актерскую профессию. В одном из интервью, рассказывая о карьере дочери, Проскурин сказал:

У нас с ней с определённого возраста нет сюсюканий каких-то. Мы равноправные люди. И я спокойно отношусь к тому, что она делает на сцене. Она человек с характером, от папы даже есть больше ненужных черт.

В 1982 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2010 году Виктор Проскурин был награжден орденом “За вклад в развитие культуры России”.

Виктор Проскурин

Мы выражаем свои соболезнования родным и близким актера.