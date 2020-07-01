Виртуальная точка поставок газа заработала между Украиной и Польшей

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01.07.2020, 10:08, Новости дня

Между Украиной и Польшей начала работать виртуальная точка поставок природного газа начала, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня пройдена еще одна веха в интеграции Украины в общеевропейский рынок газа – начала функционировать виртуальная точка на границе с Польшей, которая объединила две физические точки: Дроздовичи и Германовичи», – написал он в Facebook.

Макогон напомнил, что «создание виртуальной точки — это требование европейских газовых кодексов». По его словам, виртуальная точка позволяет упростить работу трейдеров, создаст дополнительную гибкость, увеличит пропускную способность и позволит операторам экономить топливный газ.

«Полная интеграция Украины в европейский газовый рынок и наличие альтернативных источников/маршрутов поставок газа гарантирует украинским потребителям не только энергетическую безопасность, но и справедливые рыночные цены на газ», – написал он.

Первые 5,4 млн кубических метров газа будут поставлены в среду на Украину, добавил Макогон.

В начале июня сообщалось, что компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System заключила с «Оператором ГТС Украины» соглашение о запуске нового виртуального пункта передачи газа с 1 июля 2020 года.

В январе Украина сообщила о начале «виртуального реверса» газа из Польши.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, чем эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет.



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