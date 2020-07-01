В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

01.07.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6556 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 654 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6556 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 31,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 611, Подмосковье – 306, Санкт-Петербурге – 262.

Всего в стране выявлено 654 тыс. 405 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 422 тыс. 931 человек, из них 10 тыс. 281 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 216 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 9536 человек.

Накануне, 30 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6693. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 137.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.