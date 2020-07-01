Явка на голосовании по Конституции за шесть дней составила 55,22%

01.07.2020, 9:53, Новости дня

Явка на общероссийском голосовании по закону о поправкам к Конституции за шесть дней составила 55,22%, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«За шесть дней, предшествующих основному дню голосования 1 июля, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования», – сказала Памфилова, передает ТАСС.

Она также отметила, что серьезных нарушений на голосовании на данный момент нет.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начали голосовать Сибирь, Урал и Москва.