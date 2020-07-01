 

Шредер назвал санкции против «Северного потока – 2» нападением на экономику Европы

01.07.2020, 9:48, Новости дня

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров Роснефти и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер назвал готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» намеренным расторжением трансатлантического партнерства и атакой на экономику Европы.

Шредер примет участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных «Северному потоку – 2» и энергетическому суверенитету Европы и Германии. Заседание будет посвящено обсуждению готовящихся в США новых санкций против газопровода – этому посвящены доклады экспертов, которые выступят на слушаниях.

«Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую… За каждой из этих компаний – европейские рабочие места, которые находятся в опасности», – сообщил Шредер, слова которого приводит издание Handelsblatt со ссылкой на позицию политика для открытых слушаний комитета по экономике и энергетике бундестага.

Он подчеркнул, что финансовые последствия от санкций могут быть крайне серьезными. «Инвестиции в 12 млрд евро в европейскую инфраструктуру были бы под угрозой, а потребители в Европе столкнулись бы с дополнительными расходами в размере 4 млрд евро в год», – сообщил экс-канцлер, передает РИА «Новости».

Шредер выразил мнение, что санкции против союзника по Североатлантическому альянсу в период экономического спада «есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства», «нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы».

Ранее Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2», отметив, что хочет сделать работу газопровода «прозрачной и недискриминационной», обеспечить «соответствующую степень надзора со стороны регулирующих органов».

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».



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