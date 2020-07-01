У посольства США в Москве прошла акция против поддержки ЛГБТ-сообщества

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01.07.2020, 9:30, Новости дня

Участники общественного движения «Сорок Сороков» провели акцию «Наша страна – наши ценности» у посольства Соединенных Штатов в Москве, выступив против поддержки ЛГБТ-сообщества.

«Встали в пикеты по всему периметру американского посольства! Акция движения «Сорок Сороков» – «Наша страна – наши ценности!» у американского посольства», – сообщили участники движения в Telegram.

Они отметили, что прохожие активно поддерживали акцию. В частности, «пожилая женщина, проходящая мимо, … и рассказала, как они в молодости тоже забрасывали флаг США чернилами, но тогда он был звездно-полосатым».

На прошлой неделе ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве – в связи с «месяцем гордости ЛГБТ». Позже британское посольство в Москве также вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

В Кремле напомнили, что в РФ любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних недопустимы, а в МИД России ответили на появление радужного флага на посольстве шуткой и музыкой про бар «Голубая устрица» из фильма «Полицейская академия».

Также сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит в МИД обращение в связи с появлением флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии в Москве.



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