 

В Подмосковье опрокинулся рейсовый автобус

01.07.2020, 9:22, Новости дня

Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с такси в подмосковном Чехове. ДТП произошло в 7:10 на 2-м километре трассы Чехов — Кресты.

Рейсовый автобус "ГАЗ" с 15 пассажирами, следовавший из Чехова, в результате аварии опрокинулся. По данным пресс-службы регионального управления МВД, травмы разной степени тяжести получили водитель автобуса и семь его пассажиров.

На месте ДТП работают правоохранители. Движение на данном участке дороги затруднено, передает "Интерфакс".



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