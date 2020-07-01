В Украине опять менее 700 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных приблизилось к 45 тыс.

01.07.2020, 9:20, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 664 человек, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Таким образом, число новых случаев уменьшилось. Накануне было 706, за день до этого – 646. Максимум с начала эпидемии был зафиксирован 25 июня – 1109.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране теперь составляет 44 998.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1173 человека (+14 за сутки), а 19 548 вылечились. 24 277 пациентов в Украине продолжают болеть.

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 12 013 человек, остальные лечились амбулаторно. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 396 больных.

Методом полимеразной цепной реакции в Украине провели 666 147 тестирований на коронавирус, еще 214 887 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве.

Винницкая область – 1876;

Волынская область – 2427;

Днепропетровская область – 1090;

Донецкая область – 484;

Житомирская область – 1408;

Закарпатская область – 2961;

Запорожская область – 572;

Ивано-Франковская область – 2438;

Киев – 5138 (1598 выздоровели)

Киевская область – 2610;

Кировоградская область – 647;

Луганская область – 80;

Львовская область – 5578;

Николаевская область – 447;

Одесская область – 1712;

Полтавская область – 319;

Ровенская область – 3784;

Сумская область – 297;

Тернопольская область – 1930;

Харьковская область – 2169;

Херсонская область – 193;

Хмельницкая область – 805;

Черкасская область – 645;

Черновицкая область – 4850;

Черниговская область – 538.

Підтверджено 44 998 випадки COVID-19, з них 19 548 одужали, 1173 померли. Протягом останньої доби лабораторно… Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 30. juuni 2020

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,4 млн, из них более 5,3 млн вылечились, а 510,6 тыс. умерли.