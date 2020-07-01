 

«Росатом» готовится к испытаниям прототипа плазменного ракетного двигателя

01.07.2020, 8:53, Разное

В «Росатоме» рассказали о подготовке испытаний нового прототипа плазменного ракетного двигателя. Сейчас «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ), входящий в его состав, подбирает необходимую технику.
Соответствующая информация появилась в открытом доступе на сайте по госзакупкам. Плазменные моторы, как один из видов ракетных электродвигателей, работает на ускоренном ионизированном газе в состоянии плазмы. От жидкостных моторов подобная система отличается тем, что они способны работать только в состоянии вакуума. Поэтому их целью не является выведение грузов на космическую орбиту.

Основная задача плазменных двигателей состоит в удержании спутников на точках состояния, а также в совершении быстрых перелетов в космосе. Это становится возможным осуществить благодаря их повышенной скорости при уменьшении запасов рабочего тела.

Техническое задание на создание прототипа мотора предполагает разработку ускорителя с импульсом энергией плазмы до 300 кДж. При этом скорость истечения плазмы превышает 100 километров в секунду. Характеристики мотора, как значится в официальных документах, в разы превышают измерения методик определения параметров плазменных двигателей.



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