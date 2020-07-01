Участки для голосования по Конституции РФ открылись на Украине

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01.07.2020, 8:48, Новости дня

Все четыре участка для голосования по Конституции РФ открылись на Украине – в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Харькове и Одессе, сообщил представитель посольства.

«Все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации открылись вовремя. Перед открытием участка председатель участковой комиссии вместе с ее членами проверили пломбирование урн и кабинки для голосования. Все соответствует нормам», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

На избирательный участок № 8298, который открыт на территории посольства РФ в Киеве, ровно в 8.00 первой пришла гражданка РФ из Тулы. Она рассказала, что приехала в Киев в гости, однако не смогла вернуться домой из-за пандемии коронавируса, поэтому решила принять участие в голосовании на Украине. «Это мой долг. Я принимаю участие во всех избирательных кампаниях», – отметила она.

При входе в российское дипломатическое представительство посетителям измеряют температуру тела, у людей есть возможность продезинфицировать руки. Все члены комиссии, а также участники голосования – в масках и перчатках. На случай, если у кого-то из посетителей будет повышенная температура, на открытой уличной площадке предусмотрена специальная кабинка для голосования.

Обстановка возле посольства в Киеве спокойная так же, как и в Харькове, Львове и Одессе. Однако, как отметил председатель участковой комиссии, в центре Харькова собираются радикалы, которые намерены идти к генеральному консульству России, где проходит голосование, чтобы блокировать его. Возле посольства в Киеве дежурят немногочисленные наряды полиции и Национальной гвардии.

На консульском учете на Украине состоят более 150 тыс. россиян, еще примерно 10 тыс. проживают в стране временно.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начали голосовать Сибирь, Урал и Москва.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.



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