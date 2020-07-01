Huawei снова стал мировым лидером по продаже смартфонов

01.07.2020, 8:30, Разное

Смартфоны Huawei снова вырвались в ТОПы продаж по всему миру. После ряда неурядиц китайская компания восстановила позиции на рынке по продаже мобильных технологий.

Первое место концерну обеспечила 19-процентная доля от продаж, что на 2% выше, чем у их ближайших конкурентов, южнокорейской компании Samsung. Такими были результаты за май 2020 года, сейчас же разрыв между ними сократился до 0,1%, однако Huawei и далее лидирует с показателем в 19,7%.

Стоит отметить, что у американской компании Apple – только 13%, что обеспечило ей рыночную долю в 13%. По 8% отмечается у китайских брендов Oppo, Xiaomi и Vivo. В июне мировые продажи смартфонов показали результат в почти 82 миллиона экземпляров.

Увеличение релизов Huawei произошло за счет возросших продаж в США, они только за месяц составили 56%. Интересно, что, согласно оценкам экспертов, iPhone при сохранении сложившейся тенденции, так и не смогут подняться хотя бы на второе место в рейтинге.