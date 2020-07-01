 

Шахматы. Непомнящий играет с Гири в полуфинале Chessable Masters

01.07.2020, 8:19, Новости дня

Решающие поединки начались на третьем по счету шахматном онлайн-турнире серии Magnus Carlsen Chess Tour, учрежденной чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В полуфиналах сам норвежец встречается с представителем Китая Дином Лижэнем, а россиянин Ян Непомнящий – с Анишем Гири из Нидерландов.

Непомнящий в первой встрече уступил Гири со счетом 1:3. Стоит напомнить, что в четвертьфинале Ян выиграл у своего соотечественника Владислава Артемьева, а Гири выиграл у другого россиянина Александра Грищука. Карлсен выиграл первый раунд у Лижэня – 3,5:2,5. В четверг, 1 июля, состоятся ответные поединки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / В мире: Выборы в США разделили Европу на два лагеря

30.04 / ВМС США перестали публиковать данные о заболевших коронавирусом на кораблях

06.05 / Новый кроссовер Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

19.05 / Фотонному кристаллу найдено новое применение

12.06 / Украина полностью получила первый транш от МВФ

07.05 / В Германии оценили перспективы «Северного потока – 2»

24.04 / Мантуров анонсировал выпуск вакцины от коронавируса до конца 2020 года

12.05 / В создании «уток» о ввозе яда из РФ в Чехию заподозрили спецслужбы США и Британии

04.05 / ОП запустила флешмоб #ЛичноОВойне ко Дню Победы

18.06 / ЦСКА анонсировал матч с “Зенитом”, показав растолстевших футболистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска