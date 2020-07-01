Диего Марадона может возглавить сборную Испании

01.07.2020, 8:19, Новости дня

Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона может оказаться во главе сборной Испании. Главным тренером "Красной фурии" 59-летний специалист станет в том случае, если пост президента Королевской испанской футбольной федерации займет Антонио Торрес.

Спортивный чиновник уже провел переговоры с Марадоной, сообщает издание Marca. Перед аргентинцем, в случае его назначения, поставят задачу выйти в финал чемпионата мира в Катаре, который пройдет в 2022 году.

Напомним, что Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. С 2008 по 2010 год он тренировал национальную команду, с которой дошел до четвертьфинала мирового первенства.