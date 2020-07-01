 

Трамп о пандемии COVID-19: Все больше злюсь на Китай

01.07.2020, 8:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил 1 июля в Twitter, что злится на Китай из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

“Когда я наблюдаю за тем, как пандемия распространила свое уродливое лицо по всему миру, включая огромный ущерб, нанесенный США, я все больше злюсь на Китай. Люди могут видеть это”, – написал глава Белого дома.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже более 10,4 млн случаев COVID-19, умерло 510,6 тыс. больных.

В США общее количество случаев коронавирусной инфекции превысило 2,6 млн, от COVID-19 скончались 127,4 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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