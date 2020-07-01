За ходом голосования по Конституции в Магаданской области следят более 300 наблюдателей

01.07.2020, 8:16, Новости дня

В финальный день проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Магаданской области открылись 86 избирательных участков. За ходом голосования в регионе следят более 300 наблюдателей, направленных через региональную общественную палату политическими партиями и общественными организациями.

По информации Общественной палаты региона в настоящий момент нарушений закона не выявлено, пишет Колыма.RU.

«Общественные наблюдатели и добровольные помощники все в строю, без них мы бы не справились. Очень хорошо видна их активность, в том числе на карте Ассоциации независимого общественного наблюдения, мы и сами видим, как наши коллеги работают. Здесь мы, наверное, в лидерах по всему ДФО и не уступаем самым крупным субъектам, спасибо им за помощь. Любое выездное голосование должно сопровождаться присутствием общественных наблюдателей – они у нас были. Работают волонтеры, на них сегодня лежит немалая нагрузка, потому что выдача средств индивидуальной защиты, термометрия – прежде всего их заслуга, спасибо ребятам», – сообщил председатель Магаданского облизбиркома Николай Жуков.

Работающая на участке №3 наблюдатель Софья Попова рассказала, что основная задача – следить за соблюдением законности проведения голосования и подсчета голосов. В случае выявления нарушений необходимо пресечь их, либо зафиксировать.

«Мы обращаем внимание на кабинки, не заходят ли в них по несколько человек, не пытается ли голосующий получить бюллетень за родственника, наблюдаем за дезинфекцией помещения, а также за выдачей СИЗов голосующим. Кроме того, следим за тем, чтобы урны для голосования были опломбированы», – рассказала Попова.

Ее коллега, Анастасия Сединкина – наблюдатель избирательного участка №1, расположенного в КСК «Металлист», работает на выборах в третий раз. Она отмечает высокий уровень организации процедуры голосования и доброжелательную обстановку.

«Голосование проходит в спокойной, доброжелательной обстановке, избиратели приходят на участок активно. В процессе голосования полностью соблюдается тайна волеизъявления. Все члены избирательной комиссии и участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты. На участке оформлен информационный стенд, где можно ознакомиться со всеми поправками в Конституцию. На участке дежурят сотрудники полиции, а также присутствуют представители СМИ. Мы, как наблюдатели, обращаем внимание на соблюдение прав участников голосования, а также на честную и открытую работу комиссии», – отметила Сединкина.

Общественный наблюдатель, член Общественной палаты Магаданской области Денис Смирнов считает, что процесс волеизъявления организован достаточно безопасно, и, так как поправки затрагивают многие сферы жизни россиян, прийти и проголосовать должен каждый. «Как наблюдатель от Общественной палаты Магаданской области я хочу сказать, что голосование проходит без нарушений избирательного законодательства, со всеми мерами предосторожности. В связи с эпидемиологической обстановкой и выдаются средства индивидуальной защиты, и соблюдается дистанцирование», – подчеркнул Смирнов.

Всего от некоммерческих организаций и региональных отделений политических партий через Общественную палату Магаданской области на проведение общественного наблюдения за голосованием было подано 408 заявок. По словам председателя регионального консультативно-совещательного органа Якова Радченко, все кандидатуры были одобрены. С Общественной палатой Магаданской области подписали соглашения и предоставили своих наблюдателей региональные отделения политических партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», а также профсоюзные объединения, организация «Союз женщин России», «Союз пенсионеров», «Студенты России», РСМ, региональная организация ЗОЖ «Начни с себя». Значительное количество наблюдателей направили муниципальные общественные палаты.

Голосование проходит при максимальных мерах предосторожности. Многие процедуры – бесконтактные. ЦИК РФ совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики участниками голосования рисков, связанных с распространением COVID-19. По данным Магаданской областной избирательной комиссии, для организации безопасного голосования по поправкам в Конституцию подготовлено почти 200 тыс. различных средств индивидуальной защиты, бесконтактные термометры и антисептики. Представители территориальных, участковых избирательных комиссий прошли необходимое обучение по работе в ограниченных условиях из-за COVID-19.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начали голосовать Сибирь, Урал и Москва.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.