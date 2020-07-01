Сенат США внес санкции против «Северного потока – 2» в проект оборонного бюджета

01.07.2020, 8:08, Новости дня

Американский сенат включил дополнительные санкции в отношении «Северного потока – 2» в проект бюджета национальной обороны, сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак.

По его словам, российские власти хотят использовать проект как инструмент принуждения, а его цель – увеличить зависимость Польши и Украины от российского газа.

«Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», – написал он в своем Twitter.

Сенат под контролем республиканцев и палата представителей под контролем демократов представляют свои варианты оборонного бюджета. Потом их сводит согласительная комиссия, после чего за окончательный вариант голосуют обе палаты, и он идет на подпись президенту, передает РИА «Новости».

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что сроки завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» можно будет оценить после того, как США введут новые санкции.

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что в настоящее время блокировка строительства газопровода «Северный поток – 2», вероятно, не является приоритетом для США, тем более теперь, когда Москва и Вашингтон должны действовать сообща.

В МИДе заявили, что США, рассуждая о «российском энергетическом оружии», неприкрыто стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток – 2».