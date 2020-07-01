Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Москве

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01.07.2020, 7:48, Новости дня

Избирательные участки в последний день голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве, избиратели смогут отдать свой голос на 3,6 тыс. участков, 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах.

Участки будут открыты до 20.00. Пять избирательных участков организованы в столичных торговых центрах и Москва-сити: в Центральном детском магазине на Лубянке, МФК «Око», Айкью-квартал, «Афимолл-сити» и Гостином дворе, передает РИА «Новости».

Обеспечивают проведение голосования по поправкам в Конституцию в Москве 45 тыс. человек, это члены территориальных и участковых избирательных комиссий. При этом Мосгоризбирком предпринял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках и при бесконтактном голосовании на дому в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

За ходом голосования в Москве наблюдают более 20 тыс. человек. Видеонаблюдение ведется на всех участках все семь дней. Кроме того, можно лично понаблюдать за трансляцией на сайте видеонаблюдения, который по предварительной регистрации доступен для всех желающих.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

В среду – последний день голосования по Конституции – избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Начали голосовать Сибирь и Урал.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.



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