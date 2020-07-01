Компенсация ОСАГО для водителей-инвалидов

01.07.2020, 7:42, Детали

Теги: Бюджет, Транспорт

Согласно ст. 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ред. от 29.12.2017) гражданам Российской Федерации из числа инвалидов (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, в том числе получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, либо их законным представителям, предусмотрена выплата, компенсации уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО владельцев транспортных средств.

Что это значит? Как инвалиду вернуть часть стоимости полиса ОСАГО? Кто может получить компенсацию за полис ОСАГО? В каком размере инвалидам выплачивается компенсация за полис ОСАГО?

1. Кто может вернуть часть стоимости полиса ОСАГО?

Всех граждан, имеющих право на выплату компенсации по договору ОСАГО, можно разделить на 4 категории:

Инвалиды, имеющие транспортное средство в соответствии с медицинскими показаниями на обеспечение транспортным средством, которые приобрели транспортное средство самостоятельно.

Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями на обеспечение транспортным средством, которые получили транспортные средства через Фонд социального страхования.

Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями на обеспечение транспортным средством, которые получили транспортные средства через органы социальной защиты населения.

Законные представители детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортным средством.

2. В каком размере выплачивается компенсация?

Компенсация по договору ОСАГО выплачивается в размере: 50 % стоимости ОСАГО.

3. В течение какого времени после оформления полиса ОСАГО можно обратиться за компенсацией?

Инвалид или законный представитель ребенка-инвалида может обратиться за компенсацией в течение всего календарного года с момента оформления полиса ОСАГО.

4. Как получить компенсацию?

Для оформления компенсации понадобятся документы и сведения:

Заявление о предоставлении государственной услуги по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО;

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

Документы, удостоверяющие полномочия законного представителя заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении), опекунское удостоверение);

Документы, подтверждающие наличие у инвалида медицинских показаний (справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) со специальной отметкой о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства);

Паспорт транспортного средства, выданный на имя инвалида или на имя законного представителя ребенка-инвалида;

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (инвалид или законный представитель ребенка-инвалида), в том числе оформленный в электронном виде (в полис ОСАГО должно быть вписано не более двух водителей);

Документы, подтверждающие уплату страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (квитанция об оплате страховой премии);

Доверенность нотариальная (если от имени инвалида или законного представителя ребенка-инвалида обращается доверенное лицо);

Реквизиты банковского счета инвалида или представителя ребенка-инвалида, либо почтовый адрес, по которому нужно перечислить компенсацию.

Подать заявление на выплату компенсации вместе с пакетом документов можно обратившись:

Лично или через законного представителя в Департамент по социальной защите населения администрации городского округа города Рыбинска по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 139; тел.: (4855) 28-17-83, 28-29-23 – понедельник, среда: с 8:00 до 17:00; перерыв: с 12:12 до 13:00;

Почтовым отправлением в Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, по адресу: 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5;

Через МФЦ «Мои документы», г. Рыбинск, проспект Генерала Батова, д. 1.

Департамент по социальной защите населения