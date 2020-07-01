 

Курс гривны повысился по отношению к доллару и евро

01.07.2020, 7:07, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 1 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США поднялся на две копейки: с 26,69 грн/$ до 26,67 грн/$.

Гривна к евро подорожала на восемь копеек: с 29,95 грн/€ до 29,87 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю повысился на 10 копеек, с 3,85 грн за 10 руб до 3,75 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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