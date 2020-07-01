Британский собор покусился на «миф» о светлокожем Иисусе

01.07.2020, 6:49, Новости дня

Сент-Олбанский собор в Великобритании разместит у себя на алтаре картину «Тайная Вечеря» с темнокожим Иисусом Христом, пишет Daily Mail. Местный настоятель решил сделать это в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Автор изображения, британская художница Лорна Мэй Уодсвор утверждает, что хотела развенчать «западный миф о том, что у Христа были светлые волосы и голубые глаза».

Вместо картины «Рождество Христово» с Девой Марией алтарь Сент-Олбанского собора в Великобритании украсит изображение Тайной Вечери с темнокожим Иисусом Христом, пишет Daily Mail. Местный настоятель Джеффри Джон принял такое решение в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

«Церковь не в том положении, чтобы проповедовать другим о расовой или какой-либо ещё справедливости, — пояснил он. — Но наша вера учит нас тому, что все люди созданы одинаковыми по образу и подобию Божьему, и что Бог — Бог справедливости».

Картину с темнокожим Иисусом нарисовала британская художница Лорна Мэй Уодсвор. Позировал ей натурщик ямайского происхождения Тафари Хиндс. По её словам, она хотела развенчать «западный миф о том, что у Христа были светлые волосы и голубые глаза».

Неделю назад архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал англиканскую церковь «переосмыслить» образ Иисуса, который, по его словам, не был светлокожим. Он предложил христианам использовать изображения, где он показан «темнокожим, китайцем или выходцем с Ближнего востока». Он также добавил, что Кентерберийский собор изучит все находящиеся на его территории статуи и решит, место ли им в церкви.