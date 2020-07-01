Мистическая деталь помогла найти место захоронения фронтовика

01.07.2020, 6:42, Разное

Эта история произошла с жительницей Минска Натальей Вельмаскиной. Мистический случай помог ей через десятилетия отыскать место, где был похоронен ее дед-фронтовик Иван Якубов.

Семья Якубовых в начале 1940-х жила в деревне Ровковичи Чечерского района Белоруссии. У них было большое хозяйство. Иван и его жена Ульяна растили четверых детей, среди которых была Нина – будущая мать Натальи Вельмаскиной.

Иван Якубов сначала участвовал в Зимней войне с финнами, а потом почти сразу же попал на фронт Великой Отечественной. Он был грамотным человеком и его назначили политруком подразделения пехоты, а потом отправили в город Пропойск (ныне Славгород).

Наталья Вельмаскина

В середине июля 1941 года в том районе шли кровопролитные бои. Красноармейцы пытались перекрыть врагу дороги на Москву, однако они сильно уступали количественно. Под Пропойском погибло более 5 тысяч советских солдат, а еще часть захватили в плен. Среди плененных был и Иван Якубов.

На этом все его следы оборвались и позже его родные получили информацию, что он пропал без вести. Однако они до последнего надеялись, что он еще жив.

Когда закончилась война, в деревню Ровковичи приехал бывший военнопленный и пояснил Ульяне, что находился в фашистском концлагере вместе с ее мужем – Иваном Якубовым. Он сказал, что при попытке бежать вместе с еще несколькими советскими военнопленными Иван Якубов был расстрелян.

Эта новость так шокировала Якубовых, что они даже не расспросили человека о том, где все это происходило и в каком месте похоронили останки Ивана. Уже позже Нина Якубова много раз делала запросы в военкоматы и архивы, пытаясь найти могилу своего отца, но ответы приходили одинаковые: пропал без вести.

Уже в наши дни поиски продолжил сын Натальи Вельмаскиной и правнук Ивана Якубова – Никита. Однажды на сайте memorial.ru он наткнулся на анкету военнопленного из концлагеря "Шталаг 307" по фамилии Якубов. Когда он и его мать стали сверять данные, получалось, что этот человек и есть их пропавший родственник.

В документе была подпись заключенного и ее внезапно узнала другая дочь Якубова по имени Мария. В анкете было указано, что Иван Якубов попал в плен 25 июля 1941 года, а умер 8 октября того же года, но не от расстрела, а от воспаления легких.

Иван Якубов

Концлагерь "Шталаг 307" находился в Польше, в Демблине, занимая Ивангородскую крепость. Там содержали исключительно советских военнопленных.

Наталья и ее сын Никита в 2018 году решили сами поехать в Польшу, так как переписка с польскими организациями ничего не дала. Крепость они нашли, но внутрь их не пустили, посоветовав обратиться к польскому историку Янушу Зайдзику.

Когда Наталья и Иван встретились с ним, он пояснил им о зверствах фашистов над советскими военнопленными в этом концлагере, а также подарил им свою книгу о Шталаге.

В книге описывалось, что заключенные постоянно голодали и страдали от нехватки воды, а надсмотрщики ежедневно ради забавы по разным поводам расстреливали множество пленных. Трупы убитых они скидывали в крепостной ров крепости и однажды заполнили ее до краев. Трупы лежали в 7-8 рядов друг над другом. Всего в "Шталаге 307" погибло по разным данным 80-100 тысяч советских солдат.

Но Ивана Якубова похоронили в другом месте – на окраине местного кладбища. Именно тут сначала закапывали умерших в концлагере советских пленных.

Наталья и Никита пошли на это кладбище и стали искать старые могилы советских солдат. Но никак не могли найти. И тогда Наталья от отчаяния стала вслух просить своего деда дать ей знать, где он похоронен.

"И тут начинается мистика. На кладбище вдруг появилась красная бабочка. Мы идем, а она летит рядом с нами. И вот впереди земляная насыпь, а бабочка эта летит к ней, опускается на траву и сидит совсем неподвижно", – утверждает Наталья.

Когда Наталья и Никита подошли к насыпи, они рассмотрели, что это и есть большая братская могила советских военнопленных. На ней не было ни памятника, ни мемориала, даже креста или таблички. Лишь стояло несколько каменных валунов, на которых были памятные надписи от русских из Сибири и других мест.

Наталья с сыном достали фотографию Ивана Якубова, белорусское сало, бутылку самогона и хлеб – все это они специально привезли с собой. Они помянули своего предка и поблагодарили его за защиту Родины.

Назад в Белоруссию Наталья возвращалась с облегчением и чувством выполненного долга.

По материалам «Минск-Новости»