Индианка долго не могла забеременеть, а когда узнала причину, то была шокирована

01.07.2020, 6:42, Разное

30-летняя жительница Калькутты (Индия) находилась в браке уже 9 лет, но у нее с мужем никак не получалось завести детей. У них была активная половая жизнь, однако забеременеть не выходило. Женщина не понимала в чем причина, но к врачам не обращалась, так как у нее на это не было денег.

Однако несколько месяцев назад у нее начались сильные боли в животе, из-за чего ей все-равно пришлось ехать в больницу. И там врачи тщательно ее осмотрели.

Их выводы оказались шокирующими и для них самих и тем более для этой женщины, чье имя в СМИ не сообщается. Выяснилось, что генетически эта женщина на самом деле является мужчиной.

При этом внешне она совсем не походила на мужчину: у нее женский голос, нормально сформированные женские половые органы, хорошо развитая женская грудь, то есть все как полагается. Однако у нее полностью отсутствовала матка и яичники, из-за чего у нее никогда не было менструации. Но женщина не придавала этому большого значения.

Обследованием пациентки занялся хирург-онколог Анупам Дутта. Он обнаружил, что у женщины редкая врожденная аномалия, которая встречается примерно у одного человека на 22 тысячи. Аномалия носит название синдром нечувствительности к андрогенам или синдром Морриса.

Это состояние настолько странное и необычное, что впервые его выявили лишь во второй половине ХХ века, когда врачи стали изучать ДНК пациентов. Оно характеризуется тем, что генетически человек рождается мужчиной, при этом внешне он выглядит как женщина.

Выявить данный синдром технически несложно, у подобных "скрытых" мужчин половые хромосомы мужские – XY, а у нормальных женщин в ДНК женские половые хромосомы вида ХХ.

Однако на этом потрясения пациентки и ее лечащего врача не закончились. Доктор Дутта обнаружил причину сильных болей в животе женщины/мужчины – оказалось, что у нее рак яичка.

Да, в ее теле присутствовали мужские яички, но они были скрыты в нижней части живота, на том же месте, где у обычных женщин располагаются яичники.

Сейчас пациентка проходит лечение от рака с помощью химиотерапии, но куда сильнее, чем ее тело, от всех этих новостей пострадала ее психика. И она сама и ее муж были очень удивлены и напуганы. Их брак тут же оказался под угрозой и чтобы попытаться все-таки сохранить его, сейчас оба супруга посещают психотерапевта.

И это тоже еще не конец странной истории. Доктор Дутта заподозрил, что данная аномалия может быть наследственной и попросил сестер пострадавшей индианки тоже придти в больницу для обследования.

Он оказался прав: 28-летняя сестра женщины тоже оказалась "скрытым мужчиной", у нее тоже выявили синдром Морриса. Как и ее старшая сестра, эта женщина с виду тоже выглядела как самая обычная, но внутри ее тела были скрыты мужские яички и ее половые хромосомы тоже были мужскими.

Как сестра отреагировала на данное открытие, в прессе не сообщается.