Мнение: Как Шнуров стал продюсером RTVi – как мой сосед-алкоголик генеральным директором

01.07.2020, 6:10, Разное

Многих шокировало, что Сергей Шнуров вдруг стал продюсером RTVi – а история простая. Мне запросто рассказал ее один из пиарщиков «Партии Роста», просто потому, что он мой бывший коллега и кореш. Ему смешно. Ну да, забавно. Если не завидуете Шнурову. Я – нет. Я сразу вспомнил своего соседа-алкоголика.

Пьет он как-то с человеком. Важным. А они тоже уходят в запои, кто не в курсе. Тот и говорит: «Хочешь быть генеральным директором?»

«А в чем подвох?»

«Ты будешь Зиц-председатель, если что, мы в бега, ты тоже, предупредим, но виноват за все ты, ты же генеральный директор».

«А деньги будете платить?!»

«Да, конечно, 150 тысяч рублей в месяц. Устроит?»

«О! По рукам. А на работу с похмелья можно?».

«Можно даже в кабинете пить»

«А у меня и кабинет будет?!»

«И визитки. И костюм надо будет носить. И секретаршу бери. Только не делай ничего. И вникать ни во что не надо».

«Договорились. Не буду!».

Шнуров – он кто? Талантливейший музыкант, мелодист, создатель оркестра, никакой не медиамагнат. Это всё. Один проект успешный сделал в жизни – и ты уже не лузер. Он тебя кормит всю жизнь. Больше Шнуров, кстати, как ни пытался, ни пыжился, ничего, кроме «Ленинграда» не добился – ни в живописи, ни в скульптуре, ни в кино, ни на телевидении, ни даже создавая другие музыкальные проекты, вроде группы «Рубль», и продюсер музыкальный он никакой – все его проекты утонули. Остался только «Ленинград». Приходилось раз за разом к нему возвращаться. Кто он без «Ленинграда»? Дойную корову не бросают.

«Сережа, – сказал Титов. – Ты – лицо «Партии Роста». Но «Партия Роста» – это партия бизнесменов, и защищает права бизнесменов. А у тебя какой бизнес?»

«Ленинград – бизнес-проект, – не растерялся Шнуров. – И сверхуспешный».

«Да, но для народа ты – не бизнесмен, ты – музыкант. Лабаешь на гитаре, народ веселишь. А бизнесмен, он – деньги вкладывает, ищет, берет кредит, растит капитал, продюсирует проеты. Давай ты будешь продюсером телеканала. Убыточного. Там людям уже много месяцев не платят зарплату, работают за так. Главный П. очень хочет оттуда уволиться и заняться чем-то другим».

«А мне это зачем?»

«Будешь продюсером».

«Денег не дам. Я и в Партию за деньгами пришел».

«Ничего платить не надо. Ничего искать не надо. Ничего делать не надо. Будешь номинально продюсером RTVi».

И вот молодец Сережа-то. За то, чтобы стать лицом «Партии Роста» и бизнеса, который она олицетворяет, он получил деньги. И немалые. И чтобы стать продюсером – за него вложили деньги. Музыкальная группа – тоже бизнес. Но не все это понимают. А будучи членом партии бизнесменов, нужно что-то продюсировать, куда-то вкладываться. Но не самому же. Не будет он заниматься ни политикой, ни продюсированием. И тратиться не будет на то, что не понимает. Даже если очень хочется. Не сможет. Зато сможет на предвыборных плакатах светиться. И при должности быть.

Так Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVi. Певец заявил, что сейчас вникает “в суть процесса происходящего”. Процесс этот очень долгий. Вечный. Потому что ничего делать не нужно. Хотя даже кабинет будет. И зарплата. И престиж. И секретарша.

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